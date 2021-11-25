Ильхам Алиев на саммите Организации экономического сотрудничества фото
В столице Туркменистана Ашхабаде начал свою работу XV саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Как сообщает АзерТАдж, в саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приветствовал гостей, прибывших в Туркменистан для участия в XV саммите Организации экономического сотрудничества.
ОЭС – региональная межгосударственная экономическая организация. Образована в 1985 году и объединяет 10 государств: Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Туркменистан, Турцию, Таджикистан и Узбекистан.