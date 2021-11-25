Мурад Самедов, собкор 12:24

«Вы идете до границы с Арменией, верно? Пойдете и дальше». Эта многозначительная фраза, брошенная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в беседе с председателем Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салехом Мамедовым, в полной мере отражает новые геополитические, экономические и инфраструктурные реалии, сложившиеся в регионе Южного Кавказа после 44-дневной войны. Диалог турецкого президента с азербайджанским чиновником состоялся месяц назад, во время церемонии закладки фундамента Зангезурского коридора - автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, на которой присутствовали президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Открытие в регионе транспортных коммуникаций и, в частности, Зангезурского коридора, является одним из пунктов трехстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года. И хотя Ереван, в попытке выторговать для себя дополнительные дивиденды, по-прежнему стремится дезавуировать именно этот пункт соглашения, Азербайджан, не снижая темпов, прокладывает новую дорогу к границе Армении. Стратегическое, экономическое и политическое значение Зангезурского коридора для Южнокавказского и сопредельных регионов, переоценить невозможно. Будучи как автомобильный, так и железнодорожной трассой, он позволит многократно увеличить транспортный и внешнеторговый потенциал многих государств. В создании Зангезурского транспортного коридора заинтересованы не только Азербайджан и Турция, но и Россия, Китай и даже Евросоюз: интенсивный грузопоток предполагается не только из Китая и стран Юго-Восточной Азии в Турцию и ЕС, но и в обратном направлении - из Евросоюза на пространство СНГ, вплоть до Дальнего Востока. Таким образом, когда Азербайджан завершит на своей территории все подготовительные работы, у Еревана просто не останется иного выхода, кроме как открыть коридор, на котором завязаны слишком много экономических интересов. Открытие Зангезурского коридора и превращение Азербайджана в региональный транзитный «хаб» требует от Баку оперативного решения ряда жизненно важных задач. Помимо восстановления дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях, стране, в преддверии резкого увеличения грузопотоков, необходимо решить целый ряд проблем, накопившихся в сфере грузоперевозок. И крайне важно, чтобы этот многомиллиардный бизнес не достался компаниям других стран. Пока же в сфере международных перевозок, проходящих через территорию Азербайджана, мы наблюдаем реальное засилье турецких, дагестанских и иранских перевозчиков. Доля азербайджанских компаний, увы, здесь мизерна.

Ранее haqqin.az неоднократно писал о проблемах, в которых увяз сектор автомобильных грузоперевоз. В частности, отмечалось, что в 2015 году, в рамках мер по дальнейшей либерализации экономики, правительство Азербайджана отменило лицензии на осуществление в стране грузоперевозок, что привело в итоге к стремительному росту этого рынка, правда, не за счет появления новых, перспективных и быстрорастущих транспортных компаний, а благодаря мощному притоку частников. В результате, прогрессивный по замыслу шаг правительства, предполагавший развитие одного из важнейших секторов национальной экономики, дал прямо противоположные результаты. В стране сложилась поистине парадоксальная ситуация: на рынке автомобильных грузоперевозок задействовано около 150 тысяч (!!) грузовых автомобилей, однако доля крупных, сертифицированных автотранспортных компаний ничтожна мала и составляет всего от трех до пяти процентов. Грузоперевозки - одна из самых чувствительных и динамичных сфер экономики. Для их успешного развития необходимы регулярное обновление автопарка, функционирование специализированных гаражей и обслуживающего персонала, а также внедрение более высоких стандартов безопасности на дороге и качества обслуживания. Все это, естественно, требует серьезных инвестиций, которые частники себе позволить не могу. Между тем, на рынке есть и относительно крупные игроки, вроде компаний «166», Azlogistika и др. Хотя они работают с крупными фирмами, заботящимися о своей деловой репутации, их деятельность практически незаметна. Словом, если даже на внутреннем рынке роль крупных азербайджанских компаний ничтожно мала, о каких шансах на конкуренцию с грузоперевозчиками из других стран может вообще идти речь? Как уже неоднократно отмечалось, блестящая победа Азербайджана в Отечественной войне создала новые геополитические реалии и открыла перед Азербайджаном безграничные экономические перспективы. С открытием Зангезурского коридора наша страна вернет себе исторический статус связующего звена между Европой и Азией. Именно в этот исторический момент необходимо зафиксировать результаты своей победы и не позволить конкурентам воспользоваться ее экономическим плодами.