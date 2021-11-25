Почему ВОЗ пропустила две буквы греческого алфавита для названия нового штамма COVID

Новый штамм коронавируса, выявленный в Южной Африке, получил название «омикрон» (15-я буква греческого алфавита) в обход 13-й («ню») и 14-й («кси») букв, так как во Всемирной организации здравоохранения хотели избежать неудобств для носителей английского и китайского языков. Такое объяснение ВОЗ приводит Associated Press.

В ВОЗ пояснили, что буква «ню» слишком созвучна с английским словом new (новый). Представитель ВОЗ Маргарет Харрис в комментарии газете Corriere della Sera пояснила, что тогда во фразе «новый вариант «ню» рядом стояли бы два очень похожих по звучанию слова и люди думали бы, что речь идет о новом варианте коронавируса, а не о его названии.

Что касается буквы «кси», то ее пропустили, чтобы избежать недопонимания среди тех, кто говорит на китайском языке, так как Си — распространенная китайская фамилия. Харрис также поясняла, что в пользу отказа от буквы «кси» сработал тот факт, что Китай уже давно находится в центре споров о происхождении коронавируса, а также то, что ее лидера зовут Си Цзинпинь. Таким образом, название нового штамма «кси» могло вызвать «непреднамеренную «антикитайскую» реакцию в СМИ», пишет Corriere della Sera.

В сообщении для Associated Press ВОЗ отметила, что, давая обозначения болезням и вирусам, всегда старается избегать «оскорблений для любой культурной, социальной, национальной, региональной, профессиональной или этнической группы».

О новом варианте коронавируса, который потенциально может быть более опасен, чем дельта-штамм, британские ученые сообщили 24 ноября. Через два дня ВОЗ присвоила штамму греческую букву «омикрон» и пришла к выводу, что эта разновидность вируса может стать угрозой для стран.