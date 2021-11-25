Ильхам Алиев раскрыл стратегию Зангезурского коридора

«Сразу после освобождения территорий мы приступили к масштабным восстановительным работам, уже есть первые результаты. Азербайджан, опираясь только на свои финансовые ресурсы, строит с нуля новые города и села. В этом году на эти цели из госбюджета было выделено 1,3 миллиарда долларов США. В 2022 году на эти работы также будут выделены средства, по крайней мере в том же объеме». Как сообщает haqqin.az, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на XV саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

«Я объявил освобожденный Карабах и Восточный Зангезур зоной зеленой энергии. Подтвержденный потенциал освобожденных территорий составляет 7 200 мегаватт солнечной и 2 000 мегаватт ветровой энергии», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления добавил, что на последнем саммите Организации экономического сотрудничества он проинформировал своих коллег о Зангезурском коридоре: «Сегодня могу сказать, что Зангезурский коридор становится реальностью. Эта новая транспортная инфраструктура станет важной частью коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Я уверен, что страны - члены ОЭС будут пользоваться этим коридором».