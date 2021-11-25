Ильхам Алиев: Масштабные реформы создали в Азербайджане благоприятный инвестиционный климат

«За последние 18 лет экономика Азербайджана стремительно развивалась, ВВП страны вырос более чем в три раза», - сказал Ильхам Алиев .

К концу 2030 года внешний долг Азербайджана сократится до 10% ВВП с текущих 17,3% ВВП. Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на XV саммите Организации экономического сотрудничества.

По словам главы азербайджанского государства, в результате масштабных реформ в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат: «Согласно отчету Всемирного банка Doing Business, Азербайджан занимает 28-е место среди 190 стран. В экономику Азербайджана вложены инвестиции в размере $280 млрд, половина из которых - иностранные капиталовложения».

«Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в 6 раз. Внешний долг составляет всего 17,3% ВВП. К концу 2030 года мы планируем снизить эту цифру до 10%», - отметил Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил, что за последние 18 лет уровень бедности в Азербайджане снизился с 49 до 6%, уровень безработицы составляет 6%.

«Достижения Азербайджана высоко оцениваются международными организациями. Согласно отчету Всемирного экономического форума, Азербайджан занимает 10-е место в мире по долгосрочной стратегии правительства и 5-е - по приверженности страны реформам. Согласно тому же отчету, страна на 2-м месте в мире по такому критерию, как доступ к электроэнергии, 11-м месте - по эффективности железнодорожных услуг, 12-м - по эффективности услуг воздушного транспорта, 25-м - по эффективности услуг морских портов и 27-м месте - по качеству дорожной инфраструктуры», - подчеркнул Ильхам Алиев.