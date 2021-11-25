Ученые: Китай может столкнуться с «колоссальной вспышкой» COVID

Согласно сообщению, при помощи математической модели ученые спрогнозировали возможные последствия принятия в Китае тактик борьбы с COVID-19, действующих в других странах.

Если Китай откажется от политики "нулевой терпимости" к COVID-19 и ослабит ограничения по приему иностранных путешественников, количество случаев заражения в день в стране может превысить 630 тысяч, что приведет к "колоссальной вспышке" заболеваемости, говорится в исследовании группы ученых из Пекинского университета, опубликованном на портале China CDC Weekly.

Результаты исследования свидетельствуют, что, если Китай будет придерживаться политики, принятой в настоящее время в США, то ежедневный прирост зараженных оставит 637 155 человек в день. В случае принятия политики, которая действует во Франции, число новых ежедневных случаев заражения достигнет 454 198. При копировании британской модели число ежедневных случаев составит 275 793.

Ученые отмечают, что "открытие" Китая, может привести к началу "колоссальной вспышки, которая почти наверняка создаст непосильную нагрузку на медицинскую систему страны". Авторы исследования считают, что на данный момент Китай не готов к ослаблению ограничений, "основываясь исключительно на гипотезе коллективного иммунитета, вызванного вакцинацией".

Китайские власти придерживаются политики "нулевой терпимости" по отношению к вспышкам COVID-19, что регулярно приводит к локальным локдаунам. В стране также действуют одни из самых строгих карантинных правил в мире для пребывающих из-за границы, пишет РИА Новости.

Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, в субботу, 27 ноября, в стране было выявлено 23 новых случая заражения COVID-19, из них 20 завозных случаев и 3 локальных.