Раиси разменял Армению в игре с Эрдоганом актуальный комментарий
Иран поддерживает инициативу президентов Турции и Азербайджана Реджепа Эрдогана и Ильхама Алиева по созданию формата «3+3» для обеспечения мира и сотрудничества на Кавказе. Об этом говорится в статье посла Ирана в Анкаре Мухаммеда Феразменда для агентства Anadolu.
Окончательное решение по платформе «3+3», ну или «3+2», с учетом особой позиции Грузии, состоится только после визита Эрдогана в Иран. Но в Тегеране уже все решили – иранскому участию в платформе быть. Что, безусловно, является серьезной, если не ключевой на данном этапе, победой Ибрагима Раиси над местным антиазербайджанским лобби.
Крайне серьезной ошибкой является представление об иранском истеблишменте как о монолите единомышленников, спаянных общими взглядами на те или иные процессы. Такого единомыслия нет даже в политбюро Коммунистической партии Китая, что уж говорить об Иране. «Мои дорогие скорпионы в банке», - называл иранские политические элиты Великий аятолла Хомейни – а уж он-то знал, о чем говорил. Сохранение режима у власти – вот единственное, что объединяет иранских политиков, КСИР и религиозные круги страны.
А вот уж пути этого сохранения – у всех самые разные, палитра мнений здесь такая, что Босх позавидует, временные альянсы возникают совершенно фантастические. Южный Кавказ после победы Азербайджана и освобождения оккупированных территорий, Иран проиграл. Вся политика Тегерана в отношении конфликта в Нагорном Карабахе, которую ставили в пример, которую изучали в учебниках для будущих иранских дипломатов - в одночасье обнулилась.
Более того, Тегеран даже не был приглашен к столу победителей, за которым председательствовали Баку и Анкара - при поддержке их позиции из Москвы. Часть иранского истеблишмента рвала и метала, они были преисполнены гнева: «Как это так, баланс на Южном Кавказе без нашего согласия был разрушен, у нас из рук коварно и внезапно выбили инструмент манипуляции ситуацией в регионе, который мы считали своим задним двором».
А тут еще и смена президента. Который, с одной стороны, хоть и является противником проармянского крена во внешней политике Ирана, оформившемся при Хасане Рухани, но, с другой, еще не обладает всей полнотой власти. Просто грех не попробовать его на прочность – и обозначить «оскал» в отношении Азербайджана.
Что и было сделано при проведении эпических учений на границе с Азербайджаном, которые выявили для иранских элит одно не слишком приятное обстоятельство – внешне выглядело все грозно, но в практическом плане лет на 40-50 отставало от требований современной войны.
Раиси тогда задал местным «ястребам» вопрос: «Что, убедились в том, что ваши потуги вызывают только смех? Убедились в том, что если вы и можете Баку чем-то напугать, то это только непредсказуемыми траекториями полета ракет и снарядов, когда целятся в одну мишень, а прилетает в другую?» Смущенное молчание было ему ответом.
Тогда от нового иранского президента последовал другой вопрос: « А вот те карты особых отношений с Арменией, которые вы мне представили – у них какое экономическое наполнение? Сколько от этого получит иранский бюджет?» И вновь ничего внятного.
А тут внезапный Эрдоган и наследный принц Эмиратов Мухаммад ибн Заид с их предложениями транспортного коридора из Эмиратов в иранский порт Шахид Реджаи в Персидском заливе – и далее до ирано-турецкого пограничного перехода Базарган. Что является для Ирана вполне реальной форточкой, из которой пойдет кислород для его экономики. В обмен, естественно, на признание статус-кво присутствия Турции и повышенной роли Азербайджана на Южном Кавказе.
Ибрагим Раиси – прагматик до мозга костей. Для него Армения даже не многоточие, а просто запятая во внешней политике Ирана. Больше того – пешка, которую можно разменять на более выгодные проекты, предложенные Эрдоганом.