Икрам Нур, автор haqqin.az 14:24

Иран поддерживает инициативу президентов Турции и Азербайджана Реджепа Эрдогана и Ильхама Алиева по созданию формата «3+3» для обеспечения мира и сотрудничества на Кавказе. Об этом говорится в статье посла Ирана в Анкаре Мухаммеда Феразменда для агентства Anadolu. Окончательное решение по платформе «3+3», ну или «3+2», с учетом особой позиции Грузии, состоится только после визита Эрдогана в Иран. Но в Тегеране уже все решили – иранскому участию в платформе быть. Что, безусловно, является серьезной, если не ключевой на данном этапе, победой Ибрагима Раиси над местным антиазербайджанским лобби.

Крайне серьезной ошибкой является представление об иранском истеблишменте как о монолите единомышленников, спаянных общими взглядами на те или иные процессы. Такого единомыслия нет даже в политбюро Коммунистической партии Китая, что уж говорить об Иране. «Мои дорогие скорпионы в банке», - называл иранские политические элиты Великий аятолла Хомейни – а уж он-то знал, о чем говорил. Сохранение режима у власти – вот единственное, что объединяет иранских политиков, КСИР и религиозные круги страны. А вот уж пути этого сохранения – у всех самые разные, палитра мнений здесь такая, что Босх позавидует, временные альянсы возникают совершенно фантастические. Южный Кавказ после победы Азербайджана и освобождения оккупированных территорий, Иран проиграл. Вся политика Тегерана в отношении конфликта в Нагорном Карабахе, которую ставили в пример, которую изучали в учебниках для будущих иранских дипломатов - в одночасье обнулилась. Более того, Тегеран даже не был приглашен к столу победителей, за которым председательствовали Баку и Анкара - при поддержке их позиции из Москвы. Часть иранского истеблишмента рвала и метала, они были преисполнены гнева: «Как это так, баланс на Южном Кавказе без нашего согласия был разрушен, у нас из рук коварно и внезапно выбили инструмент манипуляции ситуацией в регионе, который мы считали своим задним двором».

А тут еще и смена президента. Который, с одной стороны, хоть и является противником проармянского крена во внешней политике Ирана, оформившемся при Хасане Рухани, но, с другой, еще не обладает всей полнотой власти. Просто грех не попробовать его на прочность – и обозначить «оскал» в отношении Азербайджана. Что и было сделано при проведении эпических учений на границе с Азербайджаном, которые выявили для иранских элит одно не слишком приятное обстоятельство – внешне выглядело все грозно, но в практическом плане лет на 40-50 отставало от требований современной войны. Раиси тогда задал местным «ястребам» вопрос: «Что, убедились в том, что ваши потуги вызывают только смех? Убедились в том, что если вы и можете Баку чем-то напугать, то это только непредсказуемыми траекториями полета ракет и снарядов, когда целятся в одну мишень, а прилетает в другую?» Смущенное молчание было ему ответом.