Синоптики рассказали о погоде на понедельник
Завтра, 29 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, но без осадков, утром и вечером на столичный регион опустится туман, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Прогнозируется южный ветер. Температура воздуха в Баку и на полуострове ночью составит 7-10, днем 11-14 градусов тепла.
Атмосферное давление - 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.
Слабые колебания метеорологических факторов, прогнозируемые 29 ноября, не вызовут дискомфорта среди метеозависимых людей.
В районах Азербайджана осадков также не ожидается. В ночные и утренние часы будет туманно. Температура воздуха ночью составит 3-7, днем повысится до 13-18 градусов выше нуля. В горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем 8-13 градусов тепла.