Дочь Ростроповича госпитализировали в Москве
Ольга Ростропович госпитализирована в одну из московских больниц. Дочь известного виолончелиста Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской упала дома. При падении женщина потеряла сознание и повредила пальцы на руках, сообщает Telegram-канал «112».
Сейчас Ольга Ростропович находится в отделении кардиологии из-за повышенного давления.
Ростропович возглавляет Фонд культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича, который поддерживает молодых исполнителей.