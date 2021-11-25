PASHA Bank объяснил причины технического сбоя

Накануне клиенты нескольких банков Азербайджана, включая PASHA Bank, столкнулись с трудностями во время карточных операций. Так, в некоторых случаях при операциях перевода с карты на карту средства списывались со счета отправителя, однако не поступали на счет получателя. Об этом сообщается на сайте PASHA Bank.

Согласно информации, было проведено разбирательство, установлено, что причиной возникших проблем стали технические неполадки со стороны поставщика услуг. Для устранения трудностей в короткие сроки принимаются соответствующие меры. Денежные средства в ближайшее время будут возвращены на счета клиентов PASHA Bank.

В сообщении банка отмечается, что в настоящее время трудности с переводами на карты других банков внутри Азербайджана сохраняются. До тех пор, пока проблема не будет устранена, клиентам рекомендуется не делать эти виды переводов. В то же время никаких сложностей с внутрибанковскими переводами нет, клиенты могут совершать переводы между картами PASHA Bank в обычном порядке.