Названы необычные симптомы омикрон-штамма

Первые и основные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом редко повышается температура или болит горло. Об этом заявила ТАСС председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, которая занимается врачебной практикой в пригороде столицы страны Претории.

«Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль, - отметила Кутзе. - Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. Люди приходили на 2-й или 3-й день плохого самочувствия. Никто из них даже не думал, что мог заразиться коронавирусом, так как обычных для COVID-19 симптомов не было. Однако проведенные тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название «омикрон». При этом оказалось, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови».

Кутзе отметила, что никто из тех ее пациентов, у кого был выявлен омикрон-штамм коронавируса, не был госпитализирован. «Инфицированным омикрон-штаммом не нужен больничный уход и кислород, - подчеркнула она. - Выздоровление у обратившихся ко мне за помощью наступало через 2-3 дня. Все это время они проводили дома».

«Пока исследования омикрон-штамма находятся на ранней стадии, как и сбор данных о заразившихся им, - указала Кутзе. - Думаю, недели через две мы будем знать больше о поведении нового вида коронавируса. Однако моя работа с инфицированными показывает, что не следует поддаваться панике и принимать излишние меры, которые не соответствуют существующей угрозе».