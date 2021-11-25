Эрдоган высоко оценил реализуемые Азербайджаном проекты

В условиях пандемии вновь возросло значение региональных и глобальных транспортных сетей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 15-м саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.

«Наши усилия по развитию транспортной инфраструктуры и возрождению современного Шелкового пути в нашем регионе не ослабевают. Реализуемая при активном участии Турции инициатива Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море и железнодорожная линия Баку - Тбилиси - Карс являются наиболее конкретными проявлениями наших усилий в этом направлении. Очевидна также значимость Зангезурского коридора, который установит прямое дорожное сообщение между нашей страной и регионом», - приводит Anadolu слова турецкого лидера.

Президент Турции отметил, что освобождение Азербайджаном оккупированных территорий открыло возможности для установления устойчивого мира и стабильности в регионе. Эрдоган высоко оценил проекты, которые Азербайджан реализует для повышения благосостояния в регионе.

«Эти шаги поддержат усилия по нормализации в регионе. Турция продолжит поддерживать Азербайджан в этом процессе. Очень важно, чтобы наша организация проявляла полную солидарность с Азербайджаном», - сказал Эрдоган.