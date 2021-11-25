Отдел информации 16:08

Как уже сообщал haqqin.az, в Ашхабаде проходит 15-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). ОЭС является региональной организацией, в состав которой входят Иран, Турция, Пакистан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Азербайджан. Ожидается, что по окончании саммита будет принята итоговая декларация. В редакцию haqqin.az поступил текст итоговой декларации под названием "Ашхабадский консенсус действий" (Ashgabat Consensus for Action). В нем, помимо прочего, есть положения, прямо отвечающие интересам Азербайджана. В частности, в тексте документа размещено поздравление Азербайджану с одержанной им в прошлом году победой.

"...Поздравляя Правительство и Народ Азербайджанской Республики с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны и полагая, что это проложит путь к устойчивому миру и экономическому процветанию в Кавказском регионе через установление добрососедских отношений, призываем государства-члены изучить возможности инвестирования в проекты восстановления и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджанской Республики..." - говорится в документе. Подобная формулировка особо примечательна тем, что среди подписантов данного документа есть три члена ОДКБ - Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Факт поддержки этими государствами позиции Азербайджана, а не Армении, которая также является членом ОДКБ, свидетельствует о том, что справедливость и симпатии стран Евразийской интеграции на стороне официального Баку, и даже номинальные партнеры Еревана это признают, как признают и гораздо большую ценность тесных отношений с Баку. В равной степени этот факт является и следствием правильной и успешной внешней политики Азербайджана.