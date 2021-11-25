Новым премьером Чехии стал критик России

«Назначаю вас главой правительства и желаю успехов на этом посту на благо всех граждан Чешской Республики», – цитирует РИА Новости Земана.

Фиала активно поддержал действия руководителей чешского правительства, которые в апреле этого года заявили о якобы участии российских спецслужб во взрывах во Врбетице. Также он принимал активное участие в принятии закона о запрете фирмам России и КНР участвовать в строительстве нового энергоблока на АЭС «Дукованы» на юго-востоке республики.