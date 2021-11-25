Ильхам Алиев и Рахмон встретились в Ашхабаде
В Ашхабаде состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.
В Ашхабаде состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.