Раиси о новых реалиях на Южном Кавказе

Возрождение традиционных маршрутов в новых реалиях на Южном Кавказе и содействие торговле спустя 30 лет будут способствовать развитию региона Организации экономического сотрудничества, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси на XV саммите ОЭС в столице Туркменистана Ашхабаде.

«Окончание вражды на Кавказе знаменует начало нового периода солидарности в регионе. Наш общий долг - работать в этом направлении... Сотрудничество стран Кавказа обеспечит стабильность, мир и развитие стран региона в соответствии с принципом взаимного уважения и защиты территориальной целостности», - цитирует Anadolu иранского президента.

«Сотрудничество между странами Южного Кавказа будет основано на взаимном уважении и сохранении территориальной целостности стран, а международные правила обеспечат мир, стабильность и проложат путь для прогресса и развития стран региона». Стабильность в Кавказском регионе и формирование межрегионального сотрудничества, такого как создание международного коридора Персидский залив - Черное море, ускорит торгово-экономические обмены между членами ОЭС, считает Раиси.