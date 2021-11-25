В Грузии снова протесты: теперь против COVID-паспортов

Несколько сот жителей Тбилиси собрались в воскресенье на акцию протеста против введения в стране системы ковид-паспортов с 1 декабря, сообщает Sputnik Грузия.

Участники протестов держали в руках плакаты: "Нет ковид-паспортам", "Нет ковид-террору", "Нет вакцинации". "Зеленые паспорта лишают нас свободы выбора. Нас вынуждают вакцинироваться. Это террор", - говорят собравшиеся.

Большинство участников акции протеста пришли без масок. Кроме того, не соблюдается социальная дистанция.

Участники акции от площади Республики направились шествием по проспекту Руставели и остановились у здания парламента. Параллельно с Тбилиси акция протеста антиваксеров прошла и в Кутаиси (Имерети).

С 1 декабря в Грузии вводится система ковид-паспортов. Данное решение принято для стимуляции процесса вакцинации Межведомственным координационным советом.