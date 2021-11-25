Ариф Алви Ильхаму Алиеву: «Вы правильно выбрали время... это необходимо было сделать»

Как уже сообщалось, сегодня в Ашхабаде состоялась встреча президентов Азербайджаа и Пакистана - Ильхама Алиева и Арифа Алви.

Во время встречи Ильхам Алиев напомнил президенту Пакистана его визит в Азербайджан.

На что Ариф Алви ответил: «Мы впервые встречаемся после того, как вы возвратили свои земли... Я всегда говорил, что мы должны учиться этому у Вас. Вы правильно выбрали время. Мир принял это, это необходимо было сделать. По существу, это был шаг, предпринятый на основе невыполненных резолюций ООН».

Ильхам Алиев же отметил, что резолюции ООН не выполнялись на протяжении почти 30 лет.