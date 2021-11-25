Кто и зачем убил предпринимательницу Саиду Гусейнову?

Инара Рафикгызы, судебный репортер 18:43

Малый предприниматель 53-летняя Саида Гусейнова погибла в апреле этого года в результате пожара в принадлежавшем ей бройлерном цеху в селе Ашагы Буджаг Евлахского района. Сестра погибшей, Рахиля Ахмедова, утверждает: поджог был преднамеренным и Гусейнову убили с особой жестокостью. Как сообщает корреспондент haqqın.az, согласно опубликованным на момент трагического инцидента официальным данным, в результате пожара сгорели несущие конструкции одноэтажного дома общей площадью 30 квадратных метров и бройлерного цеха общей площадью 520 квадратных метров. Инкубаторы и большое количество яиц сгорели, а обгоревшие останки самой Гусейновой нашли в доме.

По словам Рахили Ахмедовой, ее сестра Саида занималась малым бизнесом, разводила кур и продавала их. Здание, где произошел пожар, состояло из жилого помещения, помещения для инкубаторов и помещения для выращивания цыплят. Ахмедова утверждает, что в ночь пожара ее сестра была убита из корыстных побуждений, а цех и дом подожгли, чтобы скрыть следы преступления: «Финансовое положение моей сестры всегда было хорошим. Она любила золотые украшения, поэтому в доме было много золота, бриллиантов, которые хранились в железном сейфе. В этом же сейфе она держала деньги. Мою сестру убили из корыстных побуждений. Драгоценности и деньги были украдены». По словам сестры погибшей, Саида никого в цех не пускала, кроме членов своей семьи. Если кто-то приходил купить кур, его обслуживали либо через окно с железной решеткой рядом с железными воротами жилого помещения, либо через окна помещения, где держали цыплят. «Кур она продавала через окно. Входная дверь всегда закрывалась железной задвижкой изнутри. То есть открыть ее снаружи невозможно. Но когда мы приехали после пожара, то увидели, что входная дверь открыта... Обгоревшее тело моей сестры находилось в комнате далеко от двери. Тот факт, что дверь была открыта, означает, что человек или люди, убившие мою сестру, облили эту территорию бензином и подожгли ее, а затем скрылись. Если этих людей впустила сама Саида, значит, она их знала их и доверяла им», - говорит Ахмедова.

Родственники погибшей рассказали, что за неделю до пожара Саида потеряла ключ от сейфа, в котором хранились деньги и золото. Ключ она найти так и не смогла и вызвала специалиста, чтобы тот с помощниками разрезал сейф (личности этих людей Р.Ахмедовой известны – ред.) и извлек золото, бриллианты и деньги. Пожар произошел после этого. Ахмедова также сообщила, что обгоревшее тело ее сестры пахло бензином – так сильно, что к нему невозможно было подойти близко. По ее словам, уже один этот факт дает основание говорить, что Саиду убили, после чего облили бензином и подожгли. Пожарные также подтвердили, что пожар начался в спальне Саиды. Под полом этой комнаты не было электропроводов. В день пожара в комнате не было электрообогревателя. В этом случае возгорание могло начаться с пола только из-за пролитого бензина или других легковоспламеняющихся веществ. По словам Ахмедовой, на месте происшествия были обнаружены только пара золотых серег и золотой браслет: «А ведь у моей сестры было больше килограмма золота. Однако уголовное дело было возбуждено не по статье умышленное убийство, а по неосторожности. Сам следователь открыто сказал мне, что это уголовное дело «закроют» арестом невиновного сотрудника газового или иного управления. Говорили даже, что требовали заключения эксперта, мол, причиной пожара стала утечка газа. Они закроют дело, как только получат это заключение. Однако в результате утечки газа происходит взрыв, а не пожар. А в день пожара в цехе не было взрыва».