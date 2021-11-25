«Омикрон» шагает по планете

BBC сообщает, что США, Евросоюз и Канада запретили въезд иностранцев из стран Южной Африки. Австралия не только запретила въезд иностранцев из Южной Африки, но и вообще на две недели отменила авиарейсы из стран региона. Япония с субботы ввела для прибывающих из Южной Африки десятидневный карантин с четырьмя тестами. Индия ввела усиленную проверку прибывающих из ЮАР, Ботсваны, а также из Гонконга.

Российский сенатор, медик по профессии Владимир Круглый предположил, что в России штамм «омикрон» тоже уже есть и он завезен туристами, возвращающимимся из Египта. Однако представитель Роспотребнадзора сказал РИА Новости, что пока носители этого штамма в стране не обнаружены.

Англия в пятницу и воскресенье в два приема внесла десять стран Южной Африки в т.н. «красный список»: иностранцам из этих стран въезд запрещен, а граждане Британии и Ирландии и постоянные жители Британии, прилетая из этого региона, должны запираться на дорогой десятидневный карантин в отеле. Англия также вернула обязательные ПЦР-тесты для всех въезжающих в страну. Кроме того, в воскресенье министр здравоохранения Саджид Джавид объявил, что Англия вслед за другими частями Соединенного Королевства возвращает обязательное ношение масок в магазинах и на транспорте.

Нидерланды несколько ужесточили коронавирусные органичения, уже введенные ранее в ноябре. Правительство снова рекомендует гражданам по возможности работать из дома. Детские сады, школы и университеты остаются открытыми. В пятницу в 17-миллионной стране были обнаружены 22 тыс. новых заразившихся, больницы перегружены. Что касается "омикрона", то он обнаружен у 13 пассажиров двух рейсов, прилетевших в Голландию из ЮАР. Всего с этих двух рейсов в карантин отправлен 61 человек с положительным результатом анализа.

В то же время МИД ЮАР заявил, что страну надо бы похвалить за быстрое обнаружение нового штамма коронавируса, а ее вместо этого наказывают. Представитель Африканского союза в беседе с BBC обвинил в появлении нового варианта богатые страны. По мнению сопредседателя комиссии Африканского союза по вакцинации Айоаде Алакиджи, новый штамм - результат того, что богатые страны копят у себя огромные запасы вакцин, вместо того чтобы срочно поделиться ими.