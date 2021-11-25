Сирия и Эмираты восстановили авиасообщение

Самолет сирийской авиакомпании впервые после начала гражданской войны совершил полет в Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Возобновление авиасообщения стало еще одним проявлением нормализации отношений между арабскими монархиями и Дамаском.

NEWSru.co.il напоминает, что несколько дней назад с визитом в Дамаске побывал министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Зайид, которого президент Асад принимал с королевскими почестями. Это был первый визит подобного уровня с 2011 года. Он стал сигналом, что одно из наиболее влиятельных государств региона снова воспринимает Асада как легитимного главу государства.

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