Спикер армянского парламента заявил, что между Баку и Ереваном надо наладить искренний диалог

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян, выступая на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза под эгидой парламента Испании в Мадриде, затронул итоги трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России в Сочи.

Согласно сообщению пресс-службы армянского парламента, Симонян отметил, что после смены власти в 2018 году в Армении был инициирован ряд реформ во многих сферах. По его словам, в Армении нет альтернативы демократии.

Говоря о встрече лидеров Азербайджана и Армении в Сочи, спикер армянского парламента подчеркнул, что на ней обсуждались пути стабилизации ситуации, разблокирование транспортных и коммуникационных узлов, решение гуманитарных вопросов. Симонян отметил необходимость искреннего диалога, при котором вопросы могут решаться без применения силы.

26 ноября в Сочи прошли трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана, Армении и России, по итогам которых было принято совместное заявление.