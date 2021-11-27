Ученый считает, что «омикрон» быстро вытесняет «дельту»

Общая картина с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» станет ясна в течение ближайших недель, однако новый вид очень быстро вытесняет в Южной Африке вариант «дельту», заявил ТАСС профессор эпидемиологии, профилактической медицины, педиатрии и истории медицинского факультета Калифорнийского университета Джордж Резерфорд.

«Конечно, это самые важные вопросы. Однако пока у нас нет ответов. Необходимо посмотреть, что произойдет в течение ближайших недель, – сказал профессор. – Если мы обратим внимание на данные по Южной Африке, то получается, что штамм «омикрон» очень быстро вытесняет «дельту».

Резерфорд отметил низкий уровень вакцинации в Южной Африке. «Регион настолько недостаточно вакцинирован, что я не думаю, что мы пока можем делать какие-либо заключения об эффективности вакцины», – отметил эксперт.