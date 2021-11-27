Президент Чехии назначил нового премьера, сидя в стеклянной клетке

Как сообщалось ранее, Петр Фиала официально назначен новым премьер-министром Чехии. Церемонию назначения провел, как и положено по Конституции страны, президент.

BBC пишет, что Милош Земан болен ковидом, находится на самоизоляции и поэтому во время церемонии, прошедшей в его резиденции, сидел в клетке из плексигласа (органического стекла). По введенным в Чехии правилам, зараженный коронавирусом должен две недели находиться в самоизоляции. 77-летнего Земана привезли в зал для официальных церемоний в инвалидном кресле. Он подхватил ковид после того, как побывал в реанимации и провел длительное время в больнице по не связанным с коронавирусом причинам.

По чешской Конституции, президент – фигура в основном церемониальная, но именно он формально назначает новый Кабинет министров.