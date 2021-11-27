Ибрагим Раиси: в вопросе Карабаха у Тегерана открытая и однозначная позиция

«Это наша первая встреча. Уверен, что эта встреча придаст сильный толчок азербайджано-иранским связям. …Мы придаем очень большое значение отношениям с Ираном», – сказал Ильхам Алиев .

Азербайджан придает большое значение отношениям с Ираном, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с иранским коллегой Ибрагимом Раиси, которая состоялась в Ашхабаде на полях 15-го саммита Организации экономического сотрудничества.

Ибрагим Раиси, в свою очередь, отметил, что официальные лица двух стран – на уровне вице-премьеров, министров иностранных дел – уже провели хорошие переговоры. «Уверен, что такие встречи, контакты, обсуждения внесут вклад в развитие отношений между двумя странами. Вопросы, которые возникают в наших отношениях, можно решить такими контактами и визитами. Наши отношения с Азербайджаном это не только отношения соседей, это отношение наших сердец», – отметил иранский президент.

Раиси добавил, что «мы никогда не позволим, чтобы другие вмешивались в наши отношения»: «Мы должны сами решать наши вопросы, продвигать отношения, должны совместно работать, чтобы углублять взаимовыгодное сотрудничество. Имеющийся опыт показывает, что когда мы сами обсуждали наши вопросы, мы большинство из них смогли решить и преодолеть преграды».

Президент ИРИ отметил, что в вопросе Карабаха у Тегерана «была открытая и однозначная позиция»: «От верховного руководителя до чиновников госструктур – все придерживались позиции, что территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена».

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили транспортный коридор Север – Юг, а также сотрудничество в рамках Зангезурского транспортного коридора. Было отмечено, что создание Зангезурского коридора выгодно и Ирану.

Лидеры двух стран также обсудили создание энергокоридора между Азербайджаном, Россией и Ираном, обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций, расширения торгово-экономических связей.