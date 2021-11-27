Pfizer дали 100 дней на адаптацию своей вакцины к «омикрону»

Американская компания Pfizer по контракту с Евросоюзом должна адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса «омикрон» в течение 100 дней, если его повышенная опасность будет доказана. Об этом в ходе пресс-конференции в Риге заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «Газета.ру».

Глава ЕК добавила, что ученые должны в течение 2-3 недель собрать всю необходимую информацию о новом штамме, а страны Евросоюза в это время должны активизировать вакцинацию, ревакцинацию и санитарные меры.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон», обнаружили на юге Африки, его уже выявили в нескольких европейских странах – в Германии, Чехии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Также о заражениях этим вариантом вируса сообщили в Гонконге, Израиле и Австралии.