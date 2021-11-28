Ильхам Алиев: отныне отношения Азербайджана и Ирана будут развиваться по восходящей линии

«Мы хорошо поговорили. Как друзья, как братья мы обменялись мнениями об ирано-азербайджанских связях. Мы решили, что отныне ирано-азербайджанские отношения будут развиваться по восходящей линии во всех сферах. Наши народы – братские народы, наши страны – братские страны, и обсуждаемые сегодня вопросы еще раз показывают, что ирано-азербайджанские связи находятся на очень высоком уровне». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью иранским СМИ.

На вопрос журналистов, что за документ сегодня был подписан в присутствии президентов Азербайджана и Ирана, Ильхам Алиев ответил: «Это исторический документ, он показывает, насколько глубоки азербайджано-иранские связи. Азербайджан будет получать туркменский газ через Иран. Это хорошая почва для трехстороннего сотрудничества. Подписанный документ важен и с точки зрения экономической и энергетической безопасности».

Президент Ирана Ибрагим Раиси, в свою очередь, подчеркнул, что этот документ направлен на развитие отношений между странами.