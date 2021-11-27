В Азербайджане один полицейский погиб в ДТП, второй ранен

На участке автодороги Баку - Шемаха - Евлах, пролегащем через город Гёйчай, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

АПА сообщает, что житель района Мазахир Мустафаев потерял управление автомобилем «Мерседес», в результате машина съехала с дороги и перевернулась. В результате аварии Мустафаев был госпитализирован, его пассажир Мурад Бабаев скончался на месте ДТП.

Отмечается, что и погибший, и раненый являются сотрудниками патрульно-постовой службы Гёйчайского районного отдела полиции. Следственным отделом Главного управления Государственной дорожной полиции ведется расследование.