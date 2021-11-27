ВОЗ предупреждает переболевших COVID...

При этом в ВОЗ подчеркнули, что пока нет достаточного количества данных, подтверждающих информацию о том, что «омикрон» опаснее «дельты». «Пока не ясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным – например, легче передается от человека к человеку – по сравнению с другими вариантами, включая вариант «дельта», – говорится в сообщении, которое цитирует РБК.

Предварительные данные указывают на повышенный риск повторного заражения уже переболевших COVID при контакте с новым штаммом «омикрон». Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

В ВОЗ отмечают, что число людей с положительным результатом теста на коронавирус в ЮАР, где зафиксировали вспышку нового штамма, увеличилось, однако эпидемиологические исследования продолжаются, чтобы понять, связано это с «омикроном» или же на это повлияли другие факторы.

Как заявляют специалисты ВОЗ, пока также остается неясным, приводит ли омикрон-штамм к более тяжелому течению болезни по сравнению с другими мутациями инфекции, включая «дельту».

Кроме того, как подчеркивают в ВОЗ, пока нет информации о том, что симптомы, связанные с заражением «омикроном», отличаются от симптомов при заражении другими штаммами. «Чтобы понять степень тяжести варианта «омикрон», потребуется от нескольких дней до нескольких недель», – говорится в заявлении.

Сейчас ВОЗ выясняет потенциальное влияние этого штамма на вакцины. В организации напоминают, что вакцины имеют решающее значение для снижения смертности и «тяжести» переносимой болезни.