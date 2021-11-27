Умер модельер Вирджил Абло

Умер Вирджил Абло – основатель бренда Off-White и первый темнокожий креативный директор модного дома Louis Vuitton. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy в Twitter.

«LVMH, Louis Vuitton и Off-White опустошены в связи с известием о смерти Вирджила Абло в воскресенье, 28 ноября, от рака, с которым он боролся в течение нескольких лет», – говорится в сообщении.

Из заявления в аккаунте 41-летнего Абло в Instagram следует, что у модельера была редкая форма рака – ангиосаркома сердца. Дизайнер не афишировал свой диагноз.

Вирджил Абло родился в американском штате Иллинойс в семье эмигрантов из Ганы. Свою карьеру в сфере моды он начал с сотрудничества с рэпером Канье Уэстом. В 2012 году зарегистрировал свою первую компанию Pyrex Vision, магазин уличной одежды, а через год основал свой первый бренд уличной одежды Off-White. В 2018 году Абло стал руководить отделом мужской линейки одежды Louis Vuitton. Кроме того, он сотрудничал с брендами Nike и Evian, а также с японским художником Такаши Мураками.