Германия просит США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Посольство Германии в Вашингтоне призвало Конгресс США не вводить ограничительные меры против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Axios со ссылкой на неофициальный документ, попавший в его распоряжение.

По данным портала, немецкие власти заявили американским коллегам, что ввод санкций против газопровода и связанных с ней напрямую или косвенно компаний ослабит доверие к США и «в конечном итоге нанесет ущерб трансатлантическому единству».

В документе говорится, что сейчас труба не представляет собой угрозы для Украины, «пока гарантирован разумный транзит газа» через эту страну. В нем также высказано предположение, что возможные санкции США против «Северного потока-2» могут стать «победой Путина», так как ограничения внесут разлад в отношения с западными союзниками.

Кроме того, в документе отмечается, что Германия решительно настроена выполнять совместное с США соглашение по поддержке Украины, энергетической безопасности и климатическим целям от 21 июля, чтобы укреплять как украинскую, так и европейскую энергетическую безопасность и «сдерживать Россию от злоупотребления газопроводом в агрессивных политических целях».