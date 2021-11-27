Наступление азербайджанской армии на Губадлы - Лачинском направлении: как все было...

Фархад Мамедов, отдел информации 01:16

Через два дня исполняется год со дня вступления азербайджанской армии в Лачинский район после более чем 28-летней оккупации. Напомним, освобождение Лачинского района было одним из условий Трехстороннего заявления от 10 ноября. И в соответствии с графиком, указанным в этом заявлении, армянская сторона 1 декабря вывела свои оккупационные силы с территории района. Город Лачин и дорога Лачин – Шуша были переданы под контроль российских миротворческих сил в качестве гуманитарного коридора.

Фактически до прекращения боевых действий юг Лачинского района был почти полностью освобожден от врага. После того как военнослужащие Государственной пограничной службы и другие подразделения полностью восстановили контроль над государственной границей с Ираном, освободив город Зангилан и начав в этом направлении бои за стратегические высоты Бартаз и Шукратаз, расположенные на границе с Арменией, с 22 октября 2020 года начались наступательные операции по освобождению Губадлинского и Лачинского районов. В то время противник, понеся большие потери в живой силе и технике, существенно ослаб, однако сохранил возможности для сопротивления. Тем более переход театра боевых действий с равнинных районов на горные и предгорные увеличивал эти возможности. К слову, основная дорога, ведущая с территории Армении и с приграничных высот в Губадлы, находилась под артиллерийско-минометным огнем. Несмотря на это, азербайджанская армия, продвигаясь по горам с двух направлений – Джебраильского и Зангиланского, начала теснить противника в районе Губадлы. Попытка армянской армии, перейдя в контрнаступление в направлении села Ханлыг, на территории Языдюзю, перекрыть дорогу, ведущую к Зангилану и тем самым окружить подразделения азербайджанской армии, провалилась. В то время Министерство обороны распространило кадры о том, как армянские силы, сосредоточенные для контрнаступления, были разгромлены артиллерийскими и реактивными системами залпового огня азербайджанской армии, не имея возможности даже вступить в бой.

Азербайджанские войска, стремительно продвигаясь вперед, освободили от оккупации некоторые села Губадлы, а 25 октября – и сам город Губадлы. Некоторые из участников этих боев на днях в рамках пресс-тура, организованного Министерством обороны, вместе с группой журналистов вновь побывали в местах боевых действий. И поделились некоторыми моментами. Многие из этих военнослужащих уже носят голубые береты, пройдя трехмесячные курсы коммандос в Турции в рамках программы модернизации азербайджанской армии по образцу турецкой, и продолжают службу во вновь созданных воинских частях коммандос – в качестве более профессиональных бойцов, обученных воевать в горных районах. И вот эти военнослужащие рассказывают, как в боях за Губадлы противник оказывал сопротивление в основном артиллерийскими и минометными дивизиями, при этом происходили и близкие бои.

Сержант, обладатель голубого берета Рустам Рустамов говорит, что основные силы противника были сосредоточены в центре Губадлы, где находилась воинская часть противника. На окружающих высотах были устроены минометные позиции, из-за чего невозможно было продвигаться по главной дороге, ведущей к Губадлы. Это означало бы стать открытой мишенью для вражеских ударов. Поэтому части азербайджанской армии двинулись в двух направлениях по горам в Губадлы. После освобождения окрестных высот и взятия под контроль дороги, ведущей в город, началось наступление на Губадлы. “Самым тяжелым моментом для меня в боях за Губадлы была гибель трех моих товарищей от артиллерийских снарядов. Я и сам был ранен, но продолжал сражаться, и теперь спокоен – мы смогли отомстить как за моих боевых товарищей, так и за других шехидов”, – говорит Рустам. Рустам участвовал в боях с первых дней войны, сражался за Джебраил, Физули, Губадлы, 9 ноября был ранен во второй раз и госпитализирован, где и услышал весть о капитуляции противника. Еще один участник боев за освобождение Губадлы, офицер Тургай Ибрагимоглу с гордостью продолжает здесь службу в качестве офицера армии-победителя. Говорит, что в ожесточенных боях за одну из господствующих высот в окрестностях Губадлы погиб командир его батальона полковник-лейтенант Наиль Оруджев.