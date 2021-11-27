Еще одна страна решила изолироваться

Власти еще одной страны – Марокко – приняли решение прервать авиасообщение из-за нового штамма коронавируса «омикрон», сообщается на сайте марокканского МИД.

Ограничения вступают в силу 29 ноября в 23:59 по местному времени и продлятся две недели. Ситуация будет регулярно оцениваться, чтобы при необходимости скорректировать существующие меры.

Ранее стало известно, что границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19 решили закрыть в Израиле. Въезд туда закроют иностранцам из всех стран, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям.