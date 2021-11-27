Невиновный американец отсидел в тюрьме 42 года: для него собрали $1,5 миллиона

BBC передает, что 62-летнего Стрикленда приговорили к пожизненному заключению в 1979 году, когда ему было всего 18 лет.

Американец Кевин Стрикленд, отсидевший в тюрьме 42 года за тройное убийство, которое он не совершал, вышел из тюрьмы штата Миссури, после того как судья признала доказательства в его деле ошибочными.

В июне 2021 года прокурор округа Джексон Джин Питерс Бэйкер призвала суд пересмотреть его дело из-за несостоятельности доказательств. Стрикленд провел в тюрьме самый длительный срок по несправедливому обвинению за всю историю штата. По местным законам компенсация бывшим заключенным положена только в том случае, если их оправдали с помощью анализа ДНК, а не показаний свидетелей, как в случае Стрикленда.

Адвокат Стрикленда решила открыть на одном из фандрейзинговых сайтов сбор пожертвований, чтобы помочь ему с бытовыми расходами после выхода из тюрьмы. На призыв откликнулись более 27 тысяч человек.

В 1979 году Стрикленда приговорили к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения в течение 50 лет по обвинению в жестоком нападении в городе Канзас-сити. В апреле 1978 года четверо злоумышленников ворвались в жилой дом и застрелили в нем троих молодых людей. Четвертая жертва нападения - 20-летняя Синтия Дуглас - избежала смерти, притворившись убитой. Стрикленд оказался в поле зрения полиции после того, как на его возможную причастность следователям указал бойфренд сестры Синтии Дуглас. Сама Дуглас затем выбрала Стрикленда из нескольких подозреваемых, показанных ей полицией.

Но, как впоследствии подчеркивала Дуглас, в полиции на нее оказали давление. Сам Стрикленд сообщил полицейским, что во время нападения был дома и смотрел телевизор. Никаких физических доказательств, связывавших его с местом преступления, найдено не было.