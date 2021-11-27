Экс-глава минобороны США будет судиться с Пентагоном

Бывший Министр обороны США Марк Эспер подал в суд на Пентагон в связи с запретом публикации части его мемуаров с воспоминаниями о работе в администрации бывшего президента Дональда Трампа, передает The New York Times.

Отмечается, что в мае следующего года Эспер планирует презентовать собственную книгу мемуаров, получившую название «Священная клятва», которую автор назвал полной и неприукрашенной историей американской нации.

«Существенный фрагмент текста изымается из публикации под предлогом секретности. Изъятый текст необходим для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи», – отмечается в иске бывшего главы минобороны.

Эспер обвинил администрацию Джо Байдена в ущемлении гражданских прав, которые защищает первая поправка о свободе слова.

По его словам, книга не содержит какой-либо секретной информации и не вредит государственным интересам США.