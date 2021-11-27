Китаянка вплавь добралась до России ради работы

Гражданка Китая спрыгнула с теплохода на реке Амур и вплавь добралась до границы двух стран, чтобы работать в России. Об этом говорится на сайте прокуратуры Амурской области.

Согласно сообщению, летом 2021 года днем гражданка Китая приобрела билет на теплоход и совершила прогулочный рейс, где визуально определила место максимального приближения к берегу России. В тот же день вечером женщина вновь приобрела билет на теплоход.