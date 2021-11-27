Число пострадавших в шахте «Листвяжная» продолжает расти
Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области России достигло 92 человек, 35 из них горноспасатели, передает РИА Новости.
Напомним, 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. Под землей находились 285 человек. Большую часть из них удалось эвакуировать, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.