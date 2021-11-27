Саакашвили привезли в суд
Заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли из Горийского военного госпиталя в Тбилисский городской суд, где пройдет заседание по делу о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и захвате телекомпании "Имеди", передает РИА Новости.
Это будет первое его появление на публике после задержания.
"В эти минуты Саакашвили доставили в здание горсуда. Мы можем с точностью сказать, что сегодня Саакашвили выступит перед народом", - отмечается в сообщении.
Михаил Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, после чего был арестован и помещен в тюрьму. Бывший лидер Грузии объявил голодовку после ареста 1 октября. 20 ноября его доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он попал 8 ноября.