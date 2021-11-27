Саакашвили привезли в суд

Заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли из Горийского военного госпиталя в Тбилисский городской суд, где пройдет заседание по делу о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и захвате телекомпании "Имеди", передает РИА Новости.

Это будет первое его появление на публике после задержания.

"В эти минуты Саакашвили доставили в здание горсуда. Мы можем с точностью сказать, что сегодня Саакашвили выступит перед народом", - отмечается в сообщении.