Национальный центр гематологии: «омикрона» в Азербайджане нет

Новый штамм коронавируса «омикрон» в Азербайджане не выявлен. Об этом заявил специалист по генетике Национального центра гематологии и трансфузиологии Ага Рза Агаев.

Как сообщили haqqin.az в центре, в Азербайджане начались проверки по всем мутациям и связанным с ними штаммам. По словам Агаева, все образцы вируса, поступившие в страну из-за рубежа, а также те, которые были замечены и подозреваются в заражении кластерным типом на территории страны, собираются и анализируются. При соответствующих проверках новый штамм пока не выявлен.