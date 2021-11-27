Коронавирус у соседей: последняя статистика
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 189, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Отмечается, что за последние сутки от осложнений коронавируса скончались 21 человек.
За время пандемии в стране выявлено 338 120 случая инфицирования, скончались 8 975 пациента, чьи тесты на вирус показали положительный результат.
В Грузии за минувшие 24 часа выявлено 1 954 случаев заражения коронавирусом, скончался 47 человек, передает официальный сайт StopCov.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 840 593 случаев заражения, от осложнений коронавируса умер 11 974 человек.