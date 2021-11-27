«Помогите измученной нации»: лидер талибов впервые вышел в эфир и попросил мир о помощи

Один из учредителей движения «Талибан» выступил со своим первым телеобращением со дня прихода талибов к власти в Афганистане. Исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд попросил о международной помощи и доступе к средствам в размере 10 миллиардов долларов, поскольку страна борется с угрозой массового голода, сообщает DW.

Представитель «Талибана» призвал международные благотворительные организации «не отказываться от помощи». Он пообещал, что правительство «не будет вмешиваться» во внутренние дела других стран в преддверии встречи с Соединенными Штатами в Дохе. «Мы стараемся решить как можно больше проблем народа. Мы работаем сверхурочно во всех департаментах», — сказал Ахунд.

Он возложил вину за голод, безработицу и финансовый крах в Афганистане на поддерживаемое США правительство.

«Мы просим все международные благотворительные организации не отказываться от помощи и помочь нашей измученной нации... чтобы проблемы народа могли быть решены», — сказал Хасан в своей речи.

Он также призвал США разблокировать около 10 миллиардов долларов афганских фондов, замороженных после того, как талибы в середине августа пришли к власти.

Ахунд назвал голод «испытанием от Бога после того, как люди восстали против него».