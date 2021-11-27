Япония закрыла свои границы для иностранцев

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна закрывает границы для всех иностранных граждан со вторника, 30 ноября, на фоне опасений по поводу распространения нового омикрон-штамма коронавируса, передает агентство «Синьхуа».

По мнению главы правительства, решение является временной мерой, пока о новой разновидности COVID-19 не станет известно больше.

Ранее на прошло неделе Япония закрыла границы для прибывающих из ЮАР, а также некоторых африканских стран.