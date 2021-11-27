«Омикрон» прибыл в Канаду

В столице Канады Оттаве выявлены два случая заболевания новым штаммом COVID-19 «омикрон», передает Интерфакс.

Сообщается, что факты заражения новым штаммом зарегистрированы у лиц, недавно въехавших из Нигерии. Это первые случаи варианта COVID-19 «омикрон2, подтвержденные в Канаде. Ранее ввела ограничения на поездки для иностранных граждан, побывавших в южноафриканских государствах в течение последних двух недель.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение «омикрон», был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты заявляют о том, что «омикрон» распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За последнее время штамм был выявлен в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных «омикроном» на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля. Многие страны уже ограничили авиасообщение с государствами, расположенными на юге Африки.