Завтра осадков не ожидается

Национальная гидрометеорологическая службе Азербайджана обнародовала прогноз погоды на завтра. Согласно данным гидрометеорологической службы, 30 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-10°, днем 13-17° тепла, в Баку ночью 8-10°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана также будет в основном без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 4-9° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла.