Ереванский суд оставил в тюрьме бывшего министра обороны
Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство обвинения о продлении ареста экс-министра обороны Армении Давида Тонояна. Об этом сказал адвокат Тонояна Сергей Ованнисян, передают армянские СМИ.
Напомним, 30 сентября суд общей юрисдикции Еревана постановил арестовать Тонояна сроком на два месяца. В отношении экс-главы оборонного ведомства возбуждено уголовное дело в связи со злоупотреблением служебными полномочиями высокопоставленными должностными лицами Минобороны страны при приобретении боеприпасов для нужд Вооруженных сил Армении.