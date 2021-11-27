На границе Беларуси и Литвы обнаружено тело мигранта
На белорусско-литовской границе обнаружено тело мигранта. Об этом пишет издание БелТА со ссылкой на Госпогранслужбу Беларуси.
На теле погибшего были обнаружены следы побоев. Также белорусские силовики заявили, что мужчина был истощен.
«Это уже шестая жертва циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей в отношении людей, находящихся в уязвимом положении, обнаруженная на границе с Евросоюзом», - говорится в сообщении ведомства.
Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти вызвана следственно-оперативная группа.