Названы причины тумана в Баку

Туман, наблюдаемый на территории страны, - ожидаемое атмосферное явление, связанное с синоптическими условиями. В результате движения теплого и влажного воздуха над относительно холодной поверхностью наблюдается туманная погода, заявила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

По словам Мамедовой, высокая влажность, наличие облаков в приземном слое, преобладание умеренных ветров создают условия для создания тумана.

Она также отметила, что туман сохранится сегодня и продержится с перерывами ночью и утром 30 ноября.