Sinovac готов создать вакцину от омикрон-штамма

Китайская фармацевтическая компания Sinovac заявила об изучении нового штамма коронавируса "омикрон" и в случае необходимости готовности начала разработки вакцины, пишет издание "Пэнпай".

Сообщается, что у компании есть отработанная технология производства вакцин, а также большие производственные мощности. В случае необходимости компания может быстро запустить массовое производство вакцины, чтобы удовлетворить спрос.

Ранее Sinovac также работала над созданием вакцины от штаммов "гамма" и "дельта".