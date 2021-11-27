Михаил Саакашвили: «Я не признаю прокуратуру и судебную систему Грузии»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который присутствует на судебном процессе сегодня, 29 ноября, заявил, что не признает ни прокуратуру, ни грузинскую судебную систему. Об этом он заявил, выступая в зале суда в Тбилиси.

«Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии», - сказал Саакашвили, обращаясь к коллегии судей.

Затем адвокат экс-президента Бека Басилая обратился к судьям с ходатайством о разрешении телеканалам вести прямую трансляцию из зала суда.

«Сегодня мы являемся свидетелями позорного, но исторического процесса. Третий президент Михаил Саакашвили присутствует и впервые имеет возможность сказать свое слово. У нас есть официальные письма от телеканалов, которые хотят освещать судебный процесс в прямом эфире», - сказал Басилая.