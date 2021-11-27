Михаил Саакашвили: «Я не признаю прокуратуру и судебную систему Грузии»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который присутствует на судебном процессе сегодня, 29 ноября, заявил, что не признает ни прокуратуру, ни грузинскую судебную систему. Об этом он заявил, выступая в зале суда в Тбилиси.
«Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии», - сказал Саакашвили, обращаясь к коллегии судей.
Затем адвокат экс-президента Бека Басилая обратился к судьям с ходатайством о разрешении телеканалам вести прямую трансляцию из зала суда.
«Сегодня мы являемся свидетелями позорного, но исторического процесса. Третий президент Михаил Саакашвили присутствует и впервые имеет возможность сказать свое слово. У нас есть официальные письма от телеканалов, которые хотят освещать судебный процесс в прямом эфире», - сказал Басилая.
Но судья Нино Элиешвили потребовала от адвокатов Саакашвили прекратить трансляцию процесса в социальных сетях.
«Выключите трансляцию или покиньте зал суда. Прошу судебных приставов отреагировать на это», - заявила судья, и адвокатам пришлось остановить прямой эфир.
Напомним, что сегодня в Тбилиси проходит суд над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Бывший грузинский лидер обвиняется в разгоне протестующих 7 ноября 2007 года, нападении на офис телеканала «Имеди» и незаконном захвате имущества Бадри Патаркацишвили. Саакашвили предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает злоупотребление служебным положением, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства. По данной статье положено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.