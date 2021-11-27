Иран начнет поставку туркменского газа в Азербайджан с 22 декабря

Своповые поставки туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана начнутся с 22 декабря нынешнего года, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

По словам министра, Иран начал переговоры с Туркменистаном и Азербайджаном по вопросу своповых поставок газа по своей территории два месяца назад, в результате чего был подписан контракт между тремя странами.

Агентство Mehr сообщает, что "этот контракт бессрочный". По данным издания, Иран сможет удовлетворить потребности в газе пяти своих провинций, поставляя туркменский природный газ в Азербайджан в рамках контракта SWAP.

"В настоящее время доля Ирана в мировой торговле газом составляет около двух процентов. Будут приняты меры для увеличения этого показателя", - добавил Оуджи.

28 ноября в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа. Согласно документу, туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 миллиардов кубометров в год.